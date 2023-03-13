Perre Antik Kent depremde hasar almadı

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde bulunan Perre Antik Kent, Kahramanmaraş Merkezli depremlerden etkilenmedi. Depremlerde Adıyaman'da birçok tarihi yapı hasar görürken, dağlar yıkıldı, kayalar ortadan ikiye ayrıldı. Perre Antik Kent ise Adıyaman'da yıkıcı bir etkiye sahip olan depremde ayakta durmayı başardı. Antik kentte bulunan kaya mezarları ve tarihi yapıların herhangi bir zarar görmediği öğrenildi. Adıyaman'ın önemli tarihi ve turistik ören yerlerinden Perre Antik Kent'te sadece kaya mezarlar değil birçok mozaikli alan olduğu biliniyor.

Ahmet Arslantaş - Şinasi İnan

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