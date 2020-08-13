Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos gecesi Türkiye'den ve Dünya'nın birçok ülkesinden gözlendi. Perseid ve Samanyolu'nun görkemli ışıltıları, Türkiye'de de başta Ankara'nın Nallıhan ilçesi olmak üzere birçok yerde gözlendi.

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmekte. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olmakta. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.

Ömer Çetin