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Personelde korona şüphesiyle gırgır karantinaya alındı

Personelde korona şüphesiyle gırgır karantinaya alındı
Personelde korona şüphesiyle gırgır karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Bozhane limanına demirleyen bir gırgır, personelde korona virüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Personelde korona şüphesiyle gırgır karantinaya alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı olduğu öğrenilen ve Balıkesir'den denize açılan bir gırgır, Ereğli açıklarında kaptanının kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine Bozhane limanına demirledi. Personelin durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesinin ardından gırgıra gelen ekipler, kaptanı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırırdı. Diğer 3 personele test yapılmasının ardından gırgır karantinaya alındı.

Limana demirleyen gırgır Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kontrol altında tutuluyor. Kaptanın daha önce Covid-19 geçirdiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yurtta karantina sürelerinin tamamlamalarının ardından denize açıldıkları öğrenildi. Tedavi altına alınan kaptanın durumunun iyi olduğu ve hastanede kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Kaptanın, geçirdiği hastalık sonrası yan etkilerinin görüldüğü öğrenildi.

İsmail Yasin Akçın
 

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