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Pert olan araçtan sağ kurtuldular

Pert olan araçtan sağ kurtuldular
Pert olan araçtan sağ kurtuldular

Diyarbakır-Mardin karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu iki kişi yaralandı.

Pert olan araçtan sağ kurtuldular - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 ND 9647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Perte çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtulurken kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar, Selahaddin Eyyubi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yapan araç, çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.  

Murat Başal

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