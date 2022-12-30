Pertek'te feribotlar, 31 Aralıkta ücretsiz hizmet verecek

Pertek Belediyesi, illçe ile Elazığ arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan belediyeye ait feribotların, 31 Aralık günü ücretsiz sefer yapacağını açıkladı. Amaçlarının yılbaşı tatiline gidecek vatandaşlara katkı sunmak olduğunu belirten Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ''Feribotlarımız sadece Tunceli ve Elazığ'a gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından kullanılmıyor. Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan en kısa karayolunun ilimizden geçiyor olması nedeniyle bu güzergahı kullanan vatandaşlarımız tarafından da tercih ediliyor. Bu nedenle aynı zamanda taşımacılığa bölgesel katkı da sunmuş oluyoruz” dedi.

Ercan Topaç



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