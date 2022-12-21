Peru, Meksika Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Meksika'nın Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun ailesine sığınma hakkı vermesinin ardından Peru hükümeti, Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy Conesa'yı "istenmeyen kişi" ilan etti. Peru Dışişleri Bakanı Ana Gervasi yaptığı açıklamada, Castillo'nun ailesine sığınma hakkı veren Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy Conesa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeden ayrılması için kendisine 72 saat süre tanındığını duyurdu. Gervasi, bu kararın Meksika hükümetinin, Peru'daki siyasi duruma ilişkin "içişlerine müdahale teşkil eden hareketleri" nedeniyle alındığını söyledi.

Ne olmuştu?

Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık'ta görevinden alınmıştı. Castillo, Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni Devlet Başkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti. Castillo'nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülkede OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo'ya 16 Aralık'ta, kaçma riski olduğu gerekçesiyle 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti.





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