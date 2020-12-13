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Peru, Sinopharm'ın Covid-19 aşı denemelerini askıya aldı

Peru, Sinopharm'ın Covid-19 aşı denemelerini askıya aldı
Peru, Sinopharm'ın Covid-19 aşı denemelerini askıya aldı

Peru hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Çinli Sinopharm tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının denemelerinin gönüllülerden birinde meydana gelen "ciddi bir olumsuz olay" nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

Korona virüs salgınına karşı aşı üreticileri tarafından geliştirilen birçok aşının denemeleri devam ederken, Peru'dan kötü haber geldi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Çinli Sinopharm tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının denemelerinin gönüllülerden birinde meydana gelen "ciddi bir olumsuz olay" nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, olayın aşıyla ilgili olup olmadığını belirlemek amacı ile soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bakanlık, klinik araştırmaları geçici olarak askıya alma kararının, araştırma deneklerinin sağlığını korumak için oluşturulan protokollere ilişkin yönetmeliklerde öngörülen bir güvenlik önlemi olduğu belirtildi.

Çalışmaya katılan yerel Cayetano Heredia Üniversitesi'nde baş araştırmacı olan Alman Malaga, bir gönüllünün diğer semptomların yanı sıra bacaklarında güç azalması yaşadığını ifade etti.

Peru'da toplam vaka sayısı 980 bin 943'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 544'e ulaştı.

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