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Peru'da altın madeninde yangın: 27 ölü

Peru'da altın madeninde yangın: 27 ölü
Peru'da altın madeninde yangın: 27 ölü

Peru’nun Arequipa kentinde bulunan altın madeninde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.

Peru’da altın madeninde yangın: 27 ölü - Tıkla İzle

Peru'da Arequipa kentinin güneyinde bulunan altın madeninde yangın çıktı. Yanaquihua tarafından işletilen madende kısa devre nedeniyle çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Savcı Giovanni Matos yaptığı açıklamada, can kayıplarının polis tarafından doğrulandığını ifade etti.

Peru'da 2000 yılından bu yana en ölümcül maden kazası

Dünyanın en büyük altın üreticisi ve en büyük ikinci bakır üreticisi olan Peru'daki maden kazası ülkede 2000 yılından bu yana yaşanan en ölümcül maden kazası olarak kayıtlara geçti. Peru'da 2022 yılından ülke genelinde meydana gelen maden kazalarında 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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