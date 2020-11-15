Peru'da Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

Peru'da 9 Kasım'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın kongre tarafından görevden alınmasının ardından patlak veren protestolar 6'ıncı gününde devam ediyor. Devam eden protestolar sırasında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi de yaralandı. Protestolarda şiddet olayların giderek artmasının ardından 19 bakandan 13'ü istifa etti. Göreve devam eden 6 bakan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Vizcarra'nın yerine gelen Manuel Merino'da protestolar nedeni ile istifa etti. Devlet televizyonundan istifasına ilişkin mesaj yayınlayan Merino, "Şu anda ülkemiz en büyük siyasi krizlerden birini yaşıyor. Tüm Peru'ya devlet başkanlığı görevinden geri alınamaz şekilde istifamı sunduğumu bildirmek istiyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi polisi kınadı

Peru Anayasa Mahkemesi, hükümete karşı düzenlenen protestolar sırasında polisin orantısız güç kullanması nedeni ile 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ulusal Polisi kınadı. Mahkeme, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

Göstericinin vurulduğu an ortaya çıktı

Sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda, başkent Lima'da bulunan La Colmena mahallesinde kafasında vurulan bir protestocunun görüntüleri protestolardaki şiddet olaylarını arttırdı. Vurulan protestocunun sağlık durumuna ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

Serkan Bayar

