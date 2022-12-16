Peru'da eski Devlet Başkanına 18 ay önleyici hapis cezası

Peru'da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevden alınması sonrası patlak veren protestolar nedeniyle ülke genelinden OHAL ilan edilmişti. Ülkede yaşanan kriz devam ederken sokaklar yeniden karıştı. Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken yaralı sayısı da en az 40 olarak açıklandı. Dün akşam saatlerinde de başkent Lima'da yüzlerce kişi sokaklar döküldü.

Castillo'nun serbest bırakılmasını, Castillo'nun yerine göreve gelen Dina Boluarte'nin istifasını ve eken seçimlerin gerçekleştirilmesini istedi. Polis merkezini ateşe veren eylemciler, polisle de çatıştı. Dün ülkenin güneyinde bulunan Ayacucho'daki havalimanı yakınlarında göstericiler ile polis karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, en az 39 kişi de yaralandı.

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