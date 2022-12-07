Peru'da Kongreyi fesheden Devlet Başkanı Castillo görevden alındı



Peru'da siyasi kriz patlak verdi. Perulu milletvekilleri, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun Cumhuriyet Kongresi'ni feshetme kararına uymayarak yaptıkları oylamayla Castillo'yu görevden aldı. Kongre'de yapılan oylamada, 101 milletvekili başkan Castillo'nun görevden alınması lehine oy kullanırken, 10 çekimser ve 6 aleyhte oy kullanıldı.

Kongre tarafından yapılan açıklamada, milletvekillerinin oylaması sonucu Devlet Başkanı Castillo'nun “ahlaki yetersizlik” sebebiyle görevden alındığı ifade edilirken, yerine Yardımcısı Dina Boluarte'nin geçeceği bildirildi.

Castillo Kongreyi feshetmişti

Oylama Castillo'nun bu sabah Kongreyi feshettiğini ilan etmesinin ardından gerçekleşti. Peru Cumhuriyet Kongresi'nin Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınmasını tartışmak üzere bu sabah toplanmasının ardından devlet televizyonuna çıkan Castillo Kongreyi feshedip olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı. Ancak olay üzerine Perulu milletvekilleri karara uymayacaklarını bildirerek oturuma devam etmişti.

Hükümetten 11 bakan istifa etmişti

Castillo'nun Kongreyi feshetme kararı muhalefet tarafından hükümete darbe olarak kabul edilirken hükümetin 11 bakanı ise istifa ederek olaya tepki gösterdi.

Castillo'nun açıklaması sokaklarda kargaşaya neden oldu. Başkanın destekçileri ve karşıt görüşlü gruplar sokağa dökülerek gösteri yaparken, Kongre çevresine zırhlı araçların geldiği ve esnaf kepenk kapattı.

Öte yandan Peru Cumhuriyet Kongresi'nde bundan önce solcu Castillo'nun görevden alınması için 2 kez daha oylama gerçekleşmişti.

Saim Sevinç



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