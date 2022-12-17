İhlas Haber Ajansı

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Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı

Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı
Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı

Peru’da günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 5 bin turist ülkede mahsur kaldı. İki bakan ise protestolarda yaşanan can kayıplarını gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

Peru'da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havaalanının protestocuların terminali basmaya çalıştığı Pazartesi gününden bu yana kapalı olması nedeniyle 5 bin turistin ülkede mahsur kaldığı açıklandı. Machu Picchu antik kentini ziyaret eden turistlerden bazılarının ise yollarda kurulan barikatlar ve uygulanan olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle havalimanına gidemediği belirtildi.

Machu Picchu'ya hizmet veren demiryolu hizmeti de Salı gününden bu yana durdurulurken, yaklaşık 800 turist İnka kalesinin bulunduğu dağın eteğindeki kasabada mahsur kaldı. Çoğu Amerikalı ve Avrupalı yaklaşık 200 turist, Cusco'ya giden bir trene binebilecekleri 30 kilometre uzaklıktaki Ollantaytambo kasabasına ulaşmak için tren raylarında yürüyerek kasabadan ayrıldı.

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