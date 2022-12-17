Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı

Peru'da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havaalanının protestocuların terminali basmaya çalıştığı Pazartesi gününden bu yana kapalı olması nedeniyle 5 bin turistin ülkede mahsur kaldığı açıklandı. Machu Picchu antik kentini ziyaret eden turistlerden bazılarının ise yollarda kurulan barikatlar ve uygulanan olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle havalimanına gidemediği belirtildi.

Machu Picchu'ya hizmet veren demiryolu hizmeti de Salı gününden bu yana durdurulurken, yaklaşık 800 turist İnka kalesinin bulunduğu dağın eteğindeki kasabada mahsur kaldı. Çoğu Amerikalı ve Avrupalı yaklaşık 200 turist, Cusco'ya giden bir trene binebilecekleri 30 kilometre uzaklıktaki Ollantaytambo kasabasına ulaşmak için tren raylarında yürüyerek kasabadan ayrıldı.

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