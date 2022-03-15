Peru'da toprak kayması: 80 ev toprak altında kaldı

Peru'nun Pataz şehrinde aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Bölge Valisi Manuel Llempen yaptığı açıklamada, yaşanan felakette en az 80 evin toprak altında kaldığını belirterek, oluşan hasarın büyüklüğünü henüz bilmediklerini ifade etti. Yetkililer bölgeye derhal acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Çevre halkının da desteğiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 4 kişi sağ olarak kurtarılırken, 3'ü çocuk toplam 7 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü Başkanı ve Peru Savunma Bakanının olay yerine gideceklerini açıklayarak, felaketten zarar gören vatandaşlara gereken desteğin sağlanacağını bildirdi.

Saim Sevinç