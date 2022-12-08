Peru'da ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı

Peru Cumhuriyet Kongresi'nde Çarşamba günü yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni başkanı seçilen Dina Boluarte, kısa süre sonra kongrede yemin ederek göreve başladı. Eski Başkan Pedro Castillo hükümetinde başkan yardımcılığı yapan 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte aynı zamanda ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Yeni Başkan Dina Boluarte kongredeki kürsüde “Tanrı, anavatan ve anayasa” üzerine yemin ettikten sonra ulusal egemenliği savunacağını, ülke anayasası ve tüm yasalara uyacağını ve uygulayacağını taahhüt ederken yasa gereği bugünden itibaren 28 Temmuz 2026 tarihine kadar görevde bulunacağını belirtti.

“İlk çağrım tüm Peruluların birliğidir.”

Dina Boluarte başkanlığı devralmasının ardından Kongre Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına bir politikacıdan önce, tarihin omuzlarına yüklediği büyük sorumluluğun tamamen farkında olan bir Peru vatandaşı ve annesi olduğunu ifade ederken devlet başkanı olarak ilk çağrısının tüm Peruluların en geniş anlamda birlik olması olduğunu söyledi.



Saim Sevinç



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