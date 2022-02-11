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Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı
Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Peru'nun kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı - Tıkla İzle

Peru'nun Pataz eyaletinde dağlık bir bölgede, Tayabamba kentinden Trujillo kentine giden yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu 100 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolun çamurlu ve bakımsız olduğu belirtilirken, engebeli bölgede çok sayıda kaza meydana geldiği öğrenildi.

Serkan Bayar

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