Peru'daki hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı 7'ye yükseldi

Peru'da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun Kongre'yi feshetmesinden sonra başlayan siyasi kriz sürüyor. Geçtiğimiz hafta görevden alınan ve şu anda gözaltında tutulan Castillo'nun destekçilerinin sokağa inmesinin ardından polisle yaşanan arbedelerde can kaybı artıyor. Peru Ombudsman Ofisi Başkanı Eliana Revollar, polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda can kaybının 7'ye yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiğini duyurdu. Ülkedeki siyasi krize politik bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Revollar, "Bu gereksiz ölümlerin soruşturulması gerekiyor. Çünkü, kararları zamanında alsaydık bu durumu yaşamazdık" dedi.

Öte yandan Apurimac Bölge Sağlık Müdürlüğü, 16 yaşındaki Jonathan Encino Arias ve 18 yaşındaki Wilfredo Lizarme'nin hayatını kaybedenler arasında bulunduğunu duyurdu.



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