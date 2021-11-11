PERYÖN 50'inci yılında diyalog seferberliği başlatıyor

Dört bine yakın üye sayısı ile milyonlarca çalışana ulaşan, Türkiye'nin kendi alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan PERYÖN yeni yaşını, başlattığı ‘Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar' diyalog seferberliği ve yeni kurumsal kimliğiyle kutluyor. Dernek yönetim kurulu üyelerinin ve Genç PERYÖN'lülerin geniş katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında tanıtılan yeni kimlik ve stratejiyle, insan yönetimi alanının en önemli diyalog seferberliği başlatıldı.

Türkiye'de insan yönetimi ile ilgili olan tüm profesyonelleri, girişimcileri ve akademisyenleri ortak bir çatı altında toplayarak insan yönetiminin geliştirilmesi ve Türkiye'deki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için değer üreten çalışmalar yapan PERYÖN, yeni döneminde iki dezavantajlı grup olan gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalara ağırlık verecek.

''Yepyeni bir geleceğin etkileşim etrafında şekillenen diyalog ile başlayacağını düşünüyoruz''

50'inci yıl buluşmasında konuşan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, ''Derneğimizin yarım asırlık geçmişinde insan var. İnsan yönetimi ile ilgilenen herkesi bir araya getirmek ve daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme misyonuyla hareket ediyoruz. Bu konuda pek çok örnek projeyi hayata geçiriyoruz. PERYÖN Kongresi bizim için çok değerli. Kongrenin bu sene 29'uncusunu düzenliyoruz. Kongre ile hem çalışma hayatının gündemini oluşturmak hem de globaldeki iyi uygulamaları ve gelişmeleri paylaşmak istiyoruz. Ödüllerimiz, akademimiz ve yaptığımız birçok projeyle çalışma hayatını yönlendirmek, insan yönetimiyle ilgilenen profesyonellere yol gösterme hedefimiz var. 50'nci yılımızda, ‘Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar' diyoruz. Çünkü yepyeni bir geleceğin etkileşim etrafında şekillenen diyalog ile başlayacağını düşünüyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte diyalog seferberliği başlatıyoruz'' şeklinde konuştu.

''Pandemi esnek ve hibrit çalışma metotlarını hayatımızın merkezine yerleştirdi''

Pandeminin iş hayatına etkisini değerlendiren Çelebiöven, ''Pandemi öncesinde de değişimden ve etkilerinden konuşuyorduk. Pandemi sadece köklü değişimin fitilini ateşledi ve hızlandırdı. Hepimiz hızlı şekilde uzaktan çalışmaya geçtik. Dijitalleşmenin ivmesinin artmasına şahit olduk. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, çalışanların yüzde 91'i bundan sonra hibrit çalışma ortamlarında çalışacaklarını düşünüyor. Pandemi aslında bu esnek ve hibrit çalışma metotlarını hayatımızın merkezine yerleştirdi. Bundan sonra pandemiden aldığımız dersler doğrultusunda hareket etmemiz önemli. Anlam bulmayı, çalışan esenliğini ve dayanıklı olmayı çok konuştuk. Çalışan esenliği, pandemi öncesinde de gündemimizdeydi ama bu konuda uygulaması olan şirket sayısı oldukça azdı. Bundan sonra iş-özel yaşam dengesi ve çalışan esenliğinin şirketlerin gündeminden hiç düşmeyeceğini düşünüyoruz. Bu dönemde en önemli konu; açık iletişim ve şeffaflık, birbirini anlamak ve birbirini dinlemek. Bundan sonra geleceği insanın şekillendireceğini düşünüyoruz ve ‘Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar' diyoruz. Yeni bir geleceğin, insanın iletişim kurma becerisiyle şekillenen değerlerine odaklanması gerektiğini düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.

Çelebiöven, sözlerine şöyle devam etti, ''Pandeminin birçok etkisi var. Gençler ve kadınlar iki dezavantajlı grup olarak bu dönemde en çok etkilenen grup oldular. Zaten kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili bir takım sorunlar vardı. Bu dönemde kadınların işin gerektirdiği yükümlülüklerinin yanı sıra çocuk bakımı ve ev işleri gibi konuları da üstlenmesi nedeniyle işten ayrılmayı düşündüğünü görüyoruz. O yüzden pandeminin açtığı yarayı kapatmak için iş dünyasının hep birlikte çalışması gerekiyor.”

''PERYÖN olarak gençlere sahip çıkmayı hedefliyoruz''

Çelebiöven, “Diğer etkilenen grup ise gençler. Staj, eğitim ve iş olanaklarının azalması nedeniyle çok etkilendiler. Türkiye aslında genç işsizliğinin en büyük olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle gençlerin yurtdışına yöneldiğini görüyoruz, gençlere sahip çıkmamız gerek. PERYÖN olarak gençlere sahip çıkmayı hedefliyoruz. Bu konuda PERYÖN Genç çalışmamızı başlattık. Gençlere daha yakın olmak, onlara ses vermek ve onları kararlarımıza dahil etmek istedik” dedi.

''Kamu, iş dünyası ve eğitim şirketleri ile iş birliği yapmaya açığız''

Sözlerine devam eden Çelebiöven, “Başka bir önemli gündem ise pandeminin hızlandırdığı dijitalleşme. Dijitalleşme aslında bazı işleri ortadan kaldırıyor, bir taraftan da yeni işleri ortaya çıkarıyor. Çalışma şekillerini değiştiriyor. Kendi hesabına çalışma, platformlar üzerinden çalışma, mekan ve zaman bağımsız esnek çalışma gibi yeni çalışma modelleri gündemimize geliyor. Yeni dünyanın gerekleri doğrultusunda hem yetişkinlerin hem de gençlerin 21'inci yüzyıl yetkinlikleri ile ilgili teknik, dijital ve sosyal becerileri kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda PERYÖN Akademi'yi de kullanarak; kamu, iş dünyası ve eğitim şirketleri ile iş birliği yapmaya açığız. Çalışan haklarını ve esenliğini koruyacak şekilde yasal düzenlemelerin yapılması konusunda da söz sahibi olacağız.''

Çelebiöven sözlerini şöyle tamamladı, ''Özetle böyle bir dönemde PERYÖN'ü devraldık. Mücadelelerle dolu ve özel bir dönem. Bundan sonra şirketler, daha hızlı daha yalın daha çevik olmak istiyorlarsa adil, kapsayıcı ve güvenli bir kültür oluşturmalılar. İnsan Kaynakları birimlerinin, geleceği şekillendirme konusunda çalışması ve şirketlerin de bu konuda yetkiyi onlara vermesi gerekiyor. Hedeflerimiz büyük. Biz, çalışma hayatını ve çalışan insanın geleceğini tasarlamak için varız, bu bizim görevimiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte çalışma hayatının dönüşümünde diyalog seferberliği başlatıyoruz'' dedi.

PERYÖN Kongre 50'nci yıla özel herkesin katılımına açık

PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Taşçı Firuzbay da, PERYÖN'ün başlattığı diyalog seferberliğinin en önemli yansımasının 29. İnsan Yönetimi Kongresi olacağını duyurdu. Firuzbay, “PERYÖN olarak pandeminin getirdiği dijitalleşmeye hızlıca adapte olduk ve online'a taşıdığımız kongremizi bu seneye özel ücretsiz ve herkese açık bir şekilde yapmaya karar verdik. Bugün ilk defa sizlerle paylaştığımız bu gelişme ile birlikte PERYÖN Kongre bu sene BloombergHT ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda 22 Aralık 2021'de canlı olarak yayınlanacak” dedi.

Firuzbay, PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nin derneğin vizyon ve misyonu ile paralel bir başka önemli çalışması olduğuna dikkat çekerek, “PERYÖN Ödülleri ile amacımız başarılı uygulamaları takdir etmek, iyi örnekleri çoğaltarak tüm iş dünyası ile paylaşmak ve bu sayede çalışma ortamlarının kalitesini artıracak uygulamaların çoğalmasını sağlamak. Pandemi bizlere paylaşmayı, yardımlaşmayı ve insani değerlerimizi bir kez daha hatırlatırken yıllardır bu misyonu sahiplenmiş PERYÖN Ödülleri bugün çok daha anlamlı ve önemli. Ayrıca EAPM- Avrupa İnsan Yönetim Derneği, insan yönetimi alanında dünyadaki en önemli iki otoriteden biri ve PERYÖN İnsana Değer Ödülleri Büyük Ödülü global alanda EAPM'nin tanıdığı tek ödül olma özelliği taşıyor. Bu alandaki en prestijli ödül olduğu için, yurtdışında da büyük önemi ve değeri var. Bu ödülü alan proje, 32 ülkeyi temsil eden çatı derneğimiz EAPM tarafından da takdir görüyor, paylaşılıyor” ifadelerini kullandı.

PERYÖN üyeleri için çalışıyor

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Onel de PERYÖN'ün yenilikçi faaliyetleri, araştırmaları ve etki alanıyla ilgili bilgi verdi. Onel, üye olmanın PERYÖN'ü ve çalışma yaşamındaki insanı güçlendirmek için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, insan yönetimi uzmanlarını üye olmaya ve üyeliklerini aktif etmeye davet etti. Onel, “Derneğin sağlıklı ve doğru faaliyetlere imza atabilmesi için en önemli konulardan biri elbette ki üye geliştirme. Tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi PERYÖN'ün de en büyük gücü aynı değer çatısı altında toplanmış üyeleri. Ne kadar fazla insan yönetiminin içinde olan lider ve lider adaylarını bu çatı altına alabilirsek, o kadar güçleneceğiz. Evet ciddi bir üye sayımız var. Ancak sektöre yön verebilmek ve geleceğe doğru güçlü adımlar atılmasını sağlayabilmek için daha fazla lider ve lider adayını aramızda görmek istiyoruz” dedi.

PERYÖN olarak gençlere yönelik pek çok projeyi de hayata geçirdiklerini anlatan Onel, “Şimdi Söz Gençlerde vizyonuyla bünyemizde bir genç kuşak organizasyonu kurduk. Amacımız elbette gelecek için onlara ilham vermek. 1990 ve sonrası doğumlu 36 genç ile bir danışma kurulu oluşturduk. Yönetim kurulu olarak onlara hem mentörlük yapıyoruz, hem de tersine mentörlük programı ile geleceğe dair beklentilerini anlamaya çalışıyor, sorunlara yaklaşımlarını dinliyor, fikirlerini öğreniyoruz. Şu an ikinci grupla çalışmalarımız devam ediyor ve program çok güzel ilerliyor. Önümüzdeki dönemde de gençlere yönelik birçok çalışmamız olacak” dedi.

PERYÖN'de genç enerji

PERYÖN Genç Yönetim Kurulu Üyeleri de 50'inci yıl buluşmasında hedeflerini anlattılar. PERYÖN Genç Yönetim Kurulu sözcüsü Zeynep Aydemir “PERYÖN Genç Yönetim Kurulu Programı, genç neslin, insan yönetimi çalışmalarına ilk elden erişimini sağlamak ve hedeflenen gelecek için onlara ilham vermek amacıyla başlatıldı. Amaç deneyimli İK liderlerinin insan yönetimi alanındaki gelişmeleri yeni nesil perspektifiyle görmelerini sağlamak. Aynı zamanda insan yönetimi uygulamalarının, genç neslin beklentilerine uyumlanmasını kolaylaştırmak” dedi.

PERYÖN Genç Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Aktan da ''Gençlerin hissettikleri, Sorunları ve Gelecekten Beklentileri'' adlı konuşmasında genç profesyonellerin ve adayların insan yönetimi departmanlarından beklentilerini özetledi. Aktan konuşmasında, “İşverenler de kendilerini gençlere hazırlamalı. İş yapış şekli, iletişim dinamikleri, liderlik anlayışı yeniden tasarlanmalı. Beklediğiniz yüksek potansiyelli çalışana ulaşmak istiyorsanız, siz de kurum kültürünüzü aynı çeviklik üzerine kurmalısınız. Genç yetenek kaybını bu şekilde en aza indirgemek mümkün” ifadelerini kullandı.

Tanıtım filmi 50 yılı özetledi

Yapılan buluşmada PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin 50'inci yılı anısına hazırlanan tanıtım filmi de ilk kez basın mensuplarıyla paylaşıldı. Mini bir belgesel niteliği taşıyan tanıtım filminde PERYÖN'ün geçmiş dönem başkanları, aktif yöneticileri ve üyeleri derneğin 50 yılda aldığı yolu anlattılar.