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Pes dedirten anlar! Dakikalarca ambulansa yol vermedi

Pes dedirten anlar! Dakikalarca ambulansa yol vermedi
Pes dedirten anlar! Dakikalarca ambulansa yol vermedi

E-5 Kara Yolu Avcılar Mevkiinde ambulansa yol vermeyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Pes dedirten anlar! Dakikalarca ambulansa yol vermedi - Tıkla İzle

E-5 Karayolu Avcılar Mevkiinde geçtiğimiz günlerde sirenleri çalarak seyir eden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Plaka sorgusu yapan polis ekipleri aracın sahibinin C.U. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ise çeşitli suçlardan toplamda 819 TL cezai işlem uygulandı.

Burak Uğur

 

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