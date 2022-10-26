Pes dedirten anlar! Dakikalarca ambulansa yol vermedi

E-5 Karayolu Avcılar Mevkiinde geçtiğimiz günlerde sirenleri çalarak seyir eden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Plaka sorgusu yapan polis ekipleri aracın sahibinin C.U. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ise çeşitli suçlardan toplamda 819 TL cezai işlem uygulandı.

Burak Uğur





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.