Peş peşe 5 kişiyi silahla yaralayıp, polise teslim oldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk E.Ç. adlı şahıs patronu Gökhan K.'nin inşaatına giderek burada çalışan inşaat işçilerinin üzerine tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda inşaat işçileri Mustafa K. (36), Murat Ö. (45) ve Musa O. (48) vurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden araçla kaçan silahlı saldırgan Ufuk E.Ç. kısa süre sonra Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki rent a car işleten patronunun ortağı Özgür T. (40) ile yanında bulunan Mümin O.Ç.'ye (20) tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı olayında yaralanan inşaat işçileri ise haksız yere vurulduklarını söylediler. Gözaltına alınan Ufuk E.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay