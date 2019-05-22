İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Peskov: 'ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 ültimatomlarına olumsuz bakıyoruz'

Peskov: 'ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 ültimatomlarına olumsuz bakıyoruz'
Peskov: 'ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 ültimatomlarına olumsuz bakıyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasının hayata geçirildiğini ifade ederek, ABD'nin Türkiye'yi Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasından vazgeçirmek için verdiği ültimatomlara olumsuz baktıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile yapılan S-400 Füze savunma sistemleri anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasından vazgeçirmek için verdiği ültimatomlara olumsuz baktıklarını ifade etti. ABD'nin Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar alması için iki hafta süre verdiğine dair haberlere yönelik konuşan Peskov, bu gibi ültimatomlara olumsuz baktıklarını ve bu ültimatomların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Peskov artık anlaşmanın hayata geçirildiğini dile getirdi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Sarımsak kebabı tarifi, Sarımsak kebabı Nasıl Yapılır?

Sarımsak kebabı tarifi burada... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.