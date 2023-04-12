Peskov: 'ABD'nin yasa dışı faaliyetleri için dünya kamuoyunun dikkatini çekmeliyiz'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, ABD'nin Ukrayna ve çeşitli ülkelerde yeniden biyolojik laboratuvarlar oluşturmak için harekete geçtiği açıklamasının ardından Kremlin'den duruma ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin bu girişimlerinin yasa dışı olduğunu vurgulayarak, "Bu belgeler devlet başkanına (Vladimir Putin'e) ulaştırıldı. ABD'nin bu yasa dışı faaliyetlerini dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Açıklamalarının devamında New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılması planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetine ABD tarafından hala vize verilmemesi konusuna değinen Peskov, "Birleşmiş Milletler Merkezi'ne ev sahipliği yapan ABD'nin yükümlülükleri var. ABD'nin bu yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor" diyerek, en yakın zamanda Rus heyetine ABD vizesinin verilmesini umduklarını dile getirdi.

Ukrayna tahılının dünya pazarına sevk edilmesine dair imzalanan tahıl anlaşmasının önümüzdeki 18 Mayıs tarihinde bitecek olmasını da değerlendiren Peskov, anlaşmanın Rusya ayağının hala uygulanmadığını savundu. Bu nedenle anlaşmanın uzatılması için Rus tahılının dünyaya sevk edilmesiyle ilgili anlaşma maddelerinin de uygulanması gerektiğini söyleyen Peskov, "Birleşmiş Milletler yetkililerinin büyük bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Ancak bir başarı sağlanamıyor. Anlaşmanın diğer bölümü hala uygulanmıyor ve anlaşma maddeleri yerine getirilemiyor. Bugünkü duruma göre konuşursak perspektif pek iyi değil. Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz. İki ayak üzerinde durması gerekir" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak



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