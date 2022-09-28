Peskov: 'Bu tür senaryoların dillendirilmesi tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma'

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntısı ülkeler arasındaki gerilimi artırdı.

Danimarka ve Norveç'in yanı sıra Batılı ülkeler de boru hatlarındaki sorunların sabotaj temelli olabileceği ve sorunların giderilememesi konusunda Rusya'yı suçlarken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu iddialara yanıt verdi. Kendilerine yönelik suçlamaları "aptalca" olarak nitelendiren Peskov, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" dedi.

Erhan Altıparmak



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