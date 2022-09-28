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Peskov: 'Bu tür senaryoların dillendirilmesi tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma'

Peskov: 'Bu tür senaryoların dillendirilmesi tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma'
Peskov: 'Bu tür senaryoların dillendirilmesi tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 petrol boru hattında yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'nın suçlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" dedi.

Peskov: 'Bu tür senaryoların dillendirilmesi tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma' - Tıkla İzle

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntısı ülkeler arasındaki gerilimi artırdı.

Danimarka ve Norveç'in yanı sıra Batılı ülkeler de boru hatlarındaki sorunların sabotaj temelli olabileceği ve sorunların giderilememesi konusunda Rusya'yı suçlarken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu iddialara yanıt verdi. Kendilerine yönelik suçlamaları "aptalca" olarak nitelendiren Peskov, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" dedi.

Erhan Altıparmak
 

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