Peskov: 'Kosova konusunda Sırbistan'ı destekliyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kosova- Sırbistan gerilimine dair yeni açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Balkanlar'da kaos çıkarmak amacıyla gerilimi körüklediği yönündeki suçlamaları yalanlayarak, Kosova konusunda Sırbistan'ı desteklediklerini söyledi. Peskov, "Sırbistan egemen bir ülke ve burada Rusya'nın yıkıcı etkisini aramak kesinlikle yanlış. Sırbistan, zor koşullarda yaşayan Sırpların haklarını koruyor ve bu haklar ihlal edildiğinde doğal olarak sert tepki veriyor. Sırbistan ile çok yakın müttefik ilişkileri, tarihi ve manevi ilişkileri olan Rusya, olup bitenleri, Sırpların haklarına nasıl saygı duyulduğunu ve güvence altına alındığını çok yakından izliyor. Ve tabii ki, alınan tedbirlerde Belgrad'ı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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