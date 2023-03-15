Peskov: 'Putin ile Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini muhakkak ele alacak'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı mevkidaşı Beşar Esad'ın bugün Moskova'da gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Peskov, iki liderin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün mutlak önceliğine vurgu yaparak savaş sonrası yeniden yapılanma ve barış sürecinin tüm yönleriyle devam etmesini ele alacağını belirtti. Putin'in Esad ile görüşmesinin Suriye'nin Türkiye ile bağlarını yeniden kurmasında rol oynayıp oynayamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Suriye-Türkiye ilişkileri, muhakkak gündemin bir parçası olacak" dedi.

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