Peskov: 'Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı kararı zamanında açıklanacak'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağına yönelik Rus basınına açıklamalarda bulundu. Peskov, tahıl anlaşması kararının henüz açıklanmayacağını söyleyerek, "Tahıl anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı kararı zamanı geldiğinde açıklanacak" dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen Birleşmiş Milletler (BM) kararının kabul edilmesine de tepki gösteren Peskov, "Bu süreci sürdürenler döviz ve altın rezervimize el koyarak soygunu resmileştirmeye çalışıyor. Bu kararın yasal bağlayıcılığı yok. Kuşkusuz Rusya mümkün olan her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



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