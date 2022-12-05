Peskov: 'Tavan fiyat uygulaması Ukrayna'daki askeri operasyonları etkilemeyecek'

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararının alınmasına Rusya'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya'yı ekonomik olarak zora sokması beklenen kararın Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini söyleyen Peskov, "Rusya Federasyonu ekonomisi, özel bir askeri operasyon çerçevesinde tüm ihtiyaç ve gereksinimleri tam olarak karşılayacak potansiyele sahiptir ve bu tür engellemeler operasyonları etkilemeyecektir. Ancak bu önlemler küresel enerji piyasasındaki istikrarı kesinlikle etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Tavan fiyat uygulamasına karşı kendilerinin de bir yanıt vereceğini belirten Peskov, "Bir karar hazırlanıyor. Herhangi bir tavan fiyatı tanımayacağımız açıktır. Yaptırımlar nedeniyle elbette bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Ancak bunlar şu ana kadar kritik nitelikte olmadılar. Uzmanlar, Rus ekonomisinin bu koşullara uyum sürecini görüyorlar, bunu inkar etmek profesyonelce bir yaklaşım olmaz. Yaptırımların Avrupa ülkelerine verdiği zarar konusunda sessiz kalmak da profesyonel bir yaklaşım olmayacaktır" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.