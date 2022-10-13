Peskov: 'Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, "(Rusya Devlet Başkanı) Bazı güçler, ki bu güçlerin kökenini Devlet Başkanı Vladimir Putin ima etti, Türk Akımı'nı da hedef aldı. Sabotajcılar yakalandı ve birkaç kişi tutuklandı. Onu patlatmak istediler" ifadelerini kullandı. Sabotajcıların Rusya'da yakalandığını belirten Peskov, daha fazla detay vermedi.

Erhan Altıparmak

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