Peskov: 'Türkiye'nin NATO konusunda kendi çizgisi var'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ayrıca değinen Peskov, bu görüşmede Esad ve Putin'in, Suriye - Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi konusunu da ele aldığını söyledi. Liderlerin görüşmesinde bu konuya ağırlık verdiklerini belirten Peskov, "Askeri-teknik ilişkiler, bakanlıklar düzeyinde gerçekleşen temaslara değinildi. Ayrıca, Türkiye -Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusuna da değinildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında üçlü bir görüşme yapılmasının planlanıp planlanmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, "Böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için ondan önce çalışma gruplarının bir dizi temas gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu temaslar şu an yürütülüyor. Bu çalışmalar sürecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin NATO konusunda kendi çizgisi var"

Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılma isteklerini eleştiren ve kendilerinin bu 2 ülkeye tehdit oluşturmadığını savunan Peskov, "Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a üyelik eğiliminden üzüntü duyduğumuzu birçok kez dile getirdik. Rusya'nın bu ülkeler için hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığını, üstelik bu ülkelerle hiçbir ihtilafımız olmadığını ve bu ülkelerin hiçbir zaman Rusya karşıtı olmaya niyetlenmediğini sürekli söyledik. Onlar bizim için tehdit oluşturmadı ve bizden onlara yönelik hiçbir tehdit olmadı. Bu nedenle biz bundan ancak üzüntü duyabiliriz" dedi. Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine razı geldiği, İsveç'in NATO üyeliğine de şerh koymaya devam ettiği bilgilerine dair konuşan Peskov, Türkiye'nin NATO konusunda çizgileri olduğunu söyleyerek, "Bu açıdan Türkiye'nin kendi çizgisi ve çözmeye çalıştığı kendi NATO içi sorunları var" değerlendirmesini yaptı.

ABD ile askeri temaslar gerçekleşti

Karadeniz üzerinde 2 gün önce Rus savaş uçaklarının önlemesi sırasında düşen ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracı konusuyla ilgili de konuşan Peskov, şuana kadar ABD tarafıyla askeri düzeyde temasların gerçekleştiğini söyleyerek, "İletişim kanallarının açık olduğunu biliyorsunuz. Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanları arasında temaslar oldu. Bu temaslar diplomatik hat üzerinden gerçekleşti" diye konuştu. Karadeniz'e düşen İHA'nın denizden çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna da yanıt veren Peskov bu konunun Rus ordusunun özelinde olduğunu ve bu soruyu ordu birimlerinin cevaplaması gerektiğini söyledi.

Erhan Altıparmak



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