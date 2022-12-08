Peskov: 'Ukrayna'dan daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamıyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, Rus topraklarına yeni bölgelerin katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Gündemde böyle bir plan yok. En azından bu yönde açıklamalar yapılmadı. Ancak mevcut bölgelerin özgürleştirilmesi için yapılacak çok şey var. Bildiğiniz gibi Rusya'nın yeni bölgelerinin bazı kısımları Ukraynalı güçlerin işgali altında. Oraların özgürleştirilmesi gerekiyor" cevabını verdi.

Kırım açıklarında Ukrayna'ya ait 2 insansız hava aracının düşürülmesi ve Ukrayna istihbaratına çalışanlara yönelik operasyon yapılması sonrasında Kırım'daki mevcut durumun sorulması üzerine Peskov, "Elbette riskler halen mevcut. Çünkü Ukrayna tarafı terör saldırıları düzenleme yaklaşımını devam ettiriyor. Fakat diğer taraftan gelen bilgiler bunlara karşı koyulması için etkili önlemler alındığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

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