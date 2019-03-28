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Peskov'dan Trump'a cevap : 'Rusya Venezuela'nın iç işlerine karışmıyor'

Peskov'dan Trump'a cevap : 'Rusya Venezuela'nın iç işlerine karışmıyor'
Peskov'dan Trump'a cevap : 'Rusya Venezuela'nın iç işlerine karışmıyor'

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Venezuela arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı açıklamalar hakkında, “Rusya Venezuela'nın iç işlerine karışmıyor." dedi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela krizi üzerinden Rusya'yı hedef alan sözlerine cevap verdi. Trump'ın, “Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerekiyor” ifadelerini değerlendiren Peskov, "Rusya'nın diğer ülkelerde ikili ilişkileri, üçüncü ülkeleri rahatsız etmemelidir." dedi. 

ABD Başkanı'nı eleştiren Peskov "Biz Venezuela'nın iç işlerine hiçbir şekilde karışmıyoruz ve müdahale etmiyoruz. Umut ediyoruz ki, başka ülkeler de bizim örneklerimizi takip edip Venezuelalıların kaderlerini belirlemelerine izin verecektir." şeklinde konuştu.  

Şehriyar İmanbeyli

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