Pet shop alışverişi sokak hayvanları için mamaya dönüşüyor

Vodafone, online alışveriş platformu Her Şey Yanımda üzerinden yeni bir sosyal kampanya başlattı. Yapılan şirket açıklamasına göre Her Şey Yanımda'da pet shop kategorisinde yapılan her alışveriş sonrasında Bu Mama Benden makineleri sokak hayvanları için bir kap mama bırakacak. Vodafone'lu olsun olmasın herkesin destek verebileceği kampanyayla bir yandan evdeki hayvanların ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan da sokak hayvanlarına mama sağlanacak.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu, “Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Her Şey Yanımda servisimizle müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyoruz. Amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda, Her Şey Yanımda üzerinden yeni bir kampanya başlattık. Buna göre, müşterilerimizin pet shop kategorisinde yapacağı her alışveriş için Bu Mama Benden makinelerinden mama bırakılmasını sağlayacağız. Böylece hem evdeki hem de sokaktaki patili dostlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacağız. Vodafone'lu olsun olmasın herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

14 kategoride 2 milyonu aşkın ürün

Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Her Şey Yanımda'da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere 14 kategoride 2 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplam 540 aktif mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Her Şey Yanımda bugüne kadar 40 milyon kez ziyaret edildi.

Kodlama öğrencileri geliştirdi

Bu Mama Benden makineleri, Türkiye Vodafone Vakfı'nın Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında kodlama eğitimi alan çocuklar tarafından sokak hayvanlarını beslemek için tasarlandı. İstanbul'da 7 noktada, İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de birer noktada olmak üzere Türkiye genelinde toplam 12 mama makinesi bulunuyor.