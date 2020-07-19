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Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı

Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı
Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı

Kayseri’de kurulan kurban pazarında, besici ile müşteri arasında pet şişe ile ilginç pazarlık yapıldı.

Pet şişe ile ilginç kurban pazarlığı - Tıkla İzle

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte, Kayseri'de besiciler de pazarlarda çadırlarını kurmaya başladı. Pandemi dönemi olması sebebiyle sosyal mesafeli pazarlık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Kurban almak isteyen müşteri ile pazarlık ederken sosyal mesafe için değnek bulamayan 15 senelik besici Ekrem Parlak, elindeki su şişesinin iki ucundan tutarak pazarlık yaptı.

Pazarlık ederken değnek bulamadıkları için su şişesi ile yaptıklarını söyleyen Ekrem Parlak, “Satılan hayvanın canlı hali 700 kilonun üzerinde. Hayvanlarımızın en düşüğü 550 kilo gelir. Ortalama 600 - 650 kilo arası hayvanlar. 17 bin 18 bin TL'ye kadar fiyatlarımız var. Az önce hayvanımızı 16 bin TL'ye sattık. Pazarlığımızı da su ile yaptık. Koronadan dolayı elimizde değnek olmadığı için, suyla yaptık ve o şekilde hayvanı bıraktık. Vatandaşlarımıza da önerimiz, hayvanların sağlığına ve sağlık raporu olup olmadığına dikkat etsinler. Hayvanın 2 buçuk yaşında olduğunu da anlamaları için ağzına bakmalarını tavsiye ederim” dedi.

Eren Kan

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