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Pet şişe kapakları ile satranç oynayan çocuklara satranç takımı

Pet şişe kapakları ile satranç oynayan çocuklara satranç takımı
Pet şişe kapakları ile satranç oynayan çocuklara satranç takımı

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan çocukların pet şişe kapakları ile satranç oynadığı haberi ses getirdi. Türkiye Satranç Federasyonu, çocuklara satranç takımı ve tablet bilgisayar gönderdi.

Pet şişe kapakları ile satranç oynayan çocuklara satranç takımı - Tıkla İzle

İHA muhabirinin Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 4 aileden biri olan Aslan ailesinin çocuklarının pet şişe kapakları ile satranç oynadığı haberinin ardından harekete geçen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, çocuklara satranç takımı, tablet bilgisayar, kitap ve oyuncak gönderdi. Tulay, gönderdiği mektupla çocukları Antalya'ya da davet etti.

Hediyesini alan Axin Aslan (10), pet şişe kapakları ile satranç oynadıklarını, artık Türkiye Satranç Federasyonu tarafından kendilerine gönderilen yeni takımlarla satranç oynamaya başladıklarını söyledi. Aslan, "Bize çok malzeme geldi. Çok teşekkür ederim. Artık kapaklarla oynamayacağız, gerçek satranç takımıyla oyun oynayacağız. Bu tabletlere çok ihtiyacımız vardı. Salgın nedeniyle okullarımız bir süreliğine kapanmıştı. Bizim çalışmamıza çok yarayacak. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tulay ablamıza çok teşekkür ederim. Şimdi bizi Antalya'ya davet etti, çok mutluyum” dedi.

Çınar ve Berat Aslan ise, “Eskiden gazoz kapaklarıyla oynuyorduk ve bizim oyunumuz iyi gitmiyordu. Şimdi bunları aldık çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Hazım Gökçe - Serdar Gükçe
 

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