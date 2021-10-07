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PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM Petrokimya A.Ş.'nin çalışanı olan toplam 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı ile 4'ü de emniyetten serbest bırakıldı.

PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Tıkla İzle

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgütle irtibatlarını gösterecek nitelikte beyan, bylock kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek üyeliği ve iş yeri SGK kaydı bulunun PETKİM Petrokimya A.Ş. ve Star Rafineri çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Mühendis, teknisyen, tekniker, satış elemanı, şoför vb. görevleri icra eden, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM çalışanı olan ikisi bayan 20'si erkek 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde hakkında gözaltı kararı olan 22 Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan gerekli çalışmalar sonucunda 22 şüpheliden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü şahıs tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Ali Gözeten
 

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