İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı

PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı
PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı

FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM Petrokimya A.Ş.'nin çalışanı olan ikisi bayan 20'si erkek toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgütle irtibatlarını gösterecek nitelikte beyan, bylock kaydı, Bankasya artan hesap kaydı, KHK ile kapatılan dernek üyeliği ve iş yeri SGK kaydı bulunun PETKİM Petrokimya A.Ş. ve Star Rafineri çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Mühendis, teknisyen, tekniker, satış elemanı, şoför vb. görevleri icra eden, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM çalışanı olan ikisi bayan 20'si erkek 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER
Denizlide FETÖ operasyonu: 7 gözaltı Denizli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
İLGİLİ HABER
İstanbulda FETÖ operasyonu: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı İstanbul'da FETÖ operasyonu: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İLGİLİ HABER
FETÖnün Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı FETÖ’nün Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
İLGİLİ HABER
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyelerine operasyon: 7 gözaltı Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyelerine operasyon: 7 gözaltı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.