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Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap

Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap
Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran petrol atıklarına aldırış etmeyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Denizde yüzen vatandaşlardan biri, "Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil" dedi.

Petrol atıklarına rağmen yüzen vatandaştan ilginç cevap - Tıkla İzle

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin ton petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'de ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti. Denizde temizlik devam ederken, hafta sonu çok sayıda vatandaş Samandağ sahilinde yüzmeye devam etti.

Yüzen vatandaşlardan Memik Özberber, "Yüzerken ayağımıza yapıştı, dün de vücudumuzun birçok yerine yapmıştı. Bu petrol atıklarını gönderenler utansın. Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil ben çok pis yerlerde çalıştım bu benim için çok güzel" dedi.

Alican Gümüş

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