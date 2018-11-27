Petrol dopingi

Yeniden dengelenme süreci, gerilemeye devam eden dolar ve düşen faiz oranlarıyla hız kazanırken, petrol tarafında da, reel ekonomide doğrudan birçok alanı olumlu etkileyecek gelişmeler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde dolar, 5,22'yi gördü. Ekim başında 86 dolara tırmanan brent petrolün varil fiyatı da, artan arz ve küresel ekonomide yavaşlama sinyallerinin etkisiyle, dün 60 doların altını gördü. Bu durum, Türkiye'ye pozitif yansıyacak.

1- FATURA GERİLEYECEK

Orta Vadeli Programda bu yıl için tahmin edilen petrol fiyatı 72,8 dolar seviyesindeydi. Petroldeki son fiyat düşüşleriyle birlikte, öngörülen 46 milyar dolarlık enerji ithalatı faturası, yaklaşık 10 milyar dolar azaltacak. Bu aynı zamanda, cari açığa da doğrudan yansıyacak.

2- AKARYAKIT DÜŞECEK

Dolarda yaşanan gerilemenin etkisiyle, son dönemde akaryakıt fiyatlarında pompaya da doğrudan yansıyan düşüşler görülmüştü. Dövizdeki gerilemeye petrol de eşlik edince, akaryakıt fiyatlarında daha fazla indirimin de önü açılacak. Böylece hane halkı bütçesi, başka harcamalar için rahatlayacak.

3- BÜTÇE RAHATLAYACAK

Dövizin ve petrolün yüksek seyrettiği dönemlerde, devlet, akaryakıt üzerinden aldığı vergiden feragat ederek, fiyatları belli bir üst noktada sabitlemişti. Bu süreçte devletin kasası, yaklaşık 10 milyar TL'lik gelirden olmuştu. Şimdi fiyatların gerilemesiyle birlikte, bütçedeki açık azalmaya başlayacak.

4- ENFLASYON İNECEK

Gıda ve konut harcamalarının ardından, enflasyon sepetindeki en yüksek kalem ulaştırma... Akaryakıtla birlikte hem vatandaşların ulaşım giderlerinin azalacak olması, hem de taşınan malların daha düşük maliyetle şehirlere ulaşacak olması, maliyet baskısını hafifleterek enflasyona merhem olacak.

NEDEN GERİLİYOR?

Küresel büyümenin hız kesmesi ile birlikte enerji tüketiminin azalacağına dair beklentiler hakim. Bununla birlikte ABD Başkanı Trump'ın, düşük petrol fiyatlarından yana olması süreci destekliyor. Suudi Arabistan'ın da 10,8 milyon varil olan günlük üretimini 11,2 milyon varile çıkarması, arz fazlasına ve fiyatların gerilemesine sebep oluyor.

Türkiye Gazetesi