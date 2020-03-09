İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Petrol fiyatları çakıldı

Petrol fiyatları çakıldı
Petrol fiyatları çakıldı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC’te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.

Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatı 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusu görüşme üzere masaya oturdu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.

ABD West Texas Intermediate ise brent petrol fiyatını yüzde 27 düşürerek 30 dolara indirdi. Söz konusu fiyat, 22 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak tarihe geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.