Petrol istasyonunda husumetlisini vurdu: 1 yaralı

Olay öğle saatlerinde Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde bulunan petrol istasyonunda meydana geldi. Otomobille gelen şüpheli I.B. iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişiye pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Ö.G, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Okan Genç

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