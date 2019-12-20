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Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu

Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’da dün gece bir petrol istasyonunun yakıt tanklarının yakınında bulunan tırın yanması paniğe neden oldu.

Yangın, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, petrol istasyonunda park halinde bulunan 31 R 5426 plakalı bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi. Polis, yangının yakıt tanklarına sıçramaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken petrol istasyonunda büyük panik yaşandı.

Hayati Kanat
 

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