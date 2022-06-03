Petrol Ofisi, 2021 yılında satışlarını 6 milyon 775 bin 442 tona ulaştırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası 2021 Yılı Sektör Raporu yayımlandı. Raporda yer alan ‘2020 ve 2021 Yıllarında Toplam Yurtiçi Satışların Karşılaştırılması' tablosuna göre; 2020 yılında 26 milyon 372 bin 287 ton olan pazar büyüklüğü, 2021 yılında yüzde 11,29 büyüyerek 29 milyon 349 bin 759 tona ulaştı.

Yüzde 23,09 pazar payı ile geleneksel liderliğini pekiştirdi

Rapordaki ‘Lisans Sahiplerine Göre Yurtiçi Satış Miktarları' tablosunda yer alan verilere göre Petrol Ofisi, 2020 yılında 6 milyon 223 bin 951 ton olan toplam satış miktarını geliştirerek, 2021 yılında 6 milyon 775 bin 442 tona ulaştırdı. 2021 yılında yüzde 23,09'luk pazar payına ulaşan şirket, Türkiye akaryakıt sektöründeki geleneksel liderliğini sürdürdüğü belirtildi.

Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, “Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri ve sektör lideri olarak, şartlar ne olursa olsun durmayacağız. Her koşulda yatırım yapmaya, yeniliklere imza atmaya, büyümeye, sektörümüze, ülkemize katkı sağlamaya istikrarlı ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

