Petrol Ofisi Grubu, 'İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı aldı

Enerji altyapı grubu Petrol Ofisi; genel merkez, bölge müdürlükleri, madeni yağ fabrikası, akaryakıt ve LPG terminallerini kapsayan bağımsız denetim sonrası sektöründe İş'te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazandı. İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek iş birliği ile yapılan bağımsız denetim sonrası bu yaklaşımlarını belgelendirerek iş dünyasındaki dönüşümün öncülerinden olup İş'te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanıyorlar.

Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Yüksel Kocagöz aldıkları sertifika ile ilgili yaptığı açıklamada “Kadınların iş hayatındaki hak ve fırsat eşitliği en önemli önceliklerimizden biri. Sektörümüzde eşitlik adına attığımız her adım yalnız kendi kurumumuz için değil faaliyet gösterdiğimiz tüm ekosistem için de kritik bir etkileşim kaynağı. Bu doğrultuda geleneksel lideri olduğumuz akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinde İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı alan ilk marka olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yetkinlik bazlı eşit ücret politikasından, fiziksel deneyim tasarımına kadar, çalışan yaşam döngüsünün her kademesinde yürüttüğümüz hassas çalışmalar nedeniyle hak kazandığımız bu sertifika hiç kuşkusuz ki fırsat ve hak eşitliliği kültürünün güçlenerek yaygınlaşması noktasında atacağımız uzun vadeli adımlara da katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden biri

Yapılan açıklamaya göre, İş'te Eşit Kadın Sertifikası alan kurumlar, 2015'te Birleşmiş Milletler'e üye tüm ülkeler tarafından kabul edilen “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını” gerçekleştirme yolundaki sürece de katkı sağlıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yapılan her çalışma kuruma önemli yararlar sunarken ulusal ve global ölçekte de bütünsel bir amaca hizmet ediyor. Kurum itibarı, çalışan bağlılığı, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkısı olan İş'te Eşit Kadın Sertifikası da toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden birini temsil ediyor. Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan kurumlar bu sertifikayı almak için yönetim sistemi, işe alım ve çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri ve sosyal etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetleniyorlar.

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