Petrol Ofisi Grubu, PO/Marine markasıyla satış hacmini 1 milyon 42 bin tona yüksetti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2022 Denizcilik Satışları Raporu'nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre Petrol Ofisi Grubu, PO/Marine markası ile toplam satış hacmini 1 milyon 42 bin 110 tona yükselterek transit pazarda yüzde 35,9 ve yurt içi denizcilik yakıtları pazarında ise yüzde 45,8 pazar payı ile üst üste dördüncü kez birinci oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, “Türkiye'de denizcilik sektörüne transit, ÖTV'siz, gümrüklü yakıtlar, deniz yağları ikmal ve hizmetlerini bir arada sunabilen tek şirketiz. 2019 yılından beri liderliğimizi koruduğumuz denizcilik alanında öncü adımlar atıp pazar payımızı büyütmeye devam ediyoruz. İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapan deniz taşıtlarının yüzde 90'ına yakıt ikmali yapıyoruz. Yakın zaman önce açıkladığımız Vitol Bunkers iş birliği ile hizmet alanımızı Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahil şeridinden global arenaya da taşımayı başardık. Denizcilik ekonomisindeki konumumuzu güçlendiren lokal ve küresel çalışmalarımızın bizi sektörün sürekli lideri haline getirmesinden gurur duyuyoruz. PO/Marine olarak denizlerdeki güçlü altyapımızı geliştirmeyi liderliğimizi daha da sağlamlaştırmak için sürdüreceğiz” dedi.

Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahil şeridinin önemli gemi yakıtı tedarikçilerinden

Verilen bilgiye göre; Türkiye'nin tüm limanlarından gemilere yakıt sağlamanın yanı sıra İstanbul Boğazı'nı transit geçiş için kullanan yerli ve yabancı gemilere yakıt ikmali yapan marka ürün çeşitliliği, lojistik kapasitesi ve piyasadaki etkinliği ile Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahil şeridinde de önemli bir gemi yakıtı tedarikçisi konumunda bulunuyor. Türkiye'nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyonu bulunan PO/Marine, gümrüklü ve ÖTV'siz satışlarda ülkemizin sahil şeridine yayılmış geniş bayi ve teslimatçı ağı ile 7 marina istasyonuna sahip. 60 farklı ülkede gemilere ikmal yapan marka her yıl iç pazarda 30 binden, transit pazarda 3 binden, madeni yağ pazarında 2 bin 500'den fazla gemiye ikmal yapıyor.

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