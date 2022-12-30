Petrol Ofisi'nden 1923'üncü şube

Geniş akaryakıt dağıtım ağına sahip Petrol Ofisi Grubu, 81 ile yayılan ağıyla nihai tüketici ile buluştuğu temel kanal olan istasyonlarında fiziksel standartlarını geliştirmeye ve yeni nesil teknolojilerin de gücüyle müşteri deneyiminde fark oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Petrol Ofisi Grubu bu kapsamda tasarladığı istasyonlarına yenilerini ekleyerek Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde 1923'üncü istasyonunu Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan Aydın'da açarak Cumhuriyetin yeni yüzyılındaki yolculuğuna hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından hemen sonra işgal edilen Aydın ve ilçeleri, düşmana teslim olmayarak 3 yıl süren direnişi ile adını tarihe yazdırmıştı.

Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, “Petrol Ofisi Grubu olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına Aydın'daki 1923'üncü istasyonumuzla girmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde, milyonlarca misafirimizi ağırladığımız istasyonlarımızda, sektöre öncülük eden ürün ve hizmetlerimizi sunmak için sürekli çalışıyoruz.

Türkiye'mizin öncü enerji altyapı grubu olma hedefimizin getirdiği sorumlulukların farkındayız. Buna paralel olarak akaryakıt ve madeni yağ pazarlarındaki geleneksel liderliğimizi korurken, attığımız her adımda ülkemizin enerji koridoru konumunu güçlendirecek altyapı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, oluşturduğumuz ölçek ekonomisi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlayacak girişimler oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugünden yarına güvenle hazırlanırken Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının heyecanını içimizde hissediyoruz” şeklinde konuştu.

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