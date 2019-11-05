Petrol Ofisi'nden kadın voleybol ligine destek

Petrol Ofisi, Altınordu Futbol Kulübü ile Türkiye sporunun geleceğine verdiği desteği, bu yeni sponsorluğu ile voleybola da taşıdı. Şirket, binek araç motor yağlarındaki güçlü ve dinamik markası Maxima ile Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na 2019-2020 sezonunda forma sponsoru oldu.

Başarıları ve altyapısıyla öne çıkan kadın voleybolunun önemli markası

Yapılan bilgilendirmede; 1990 yılında kurulan ve 2009 yılından bu yana kadın ve çocuklara yönelik adeta bir sosyal sorumluluk projesine dönüşen Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, birçok önemli başarıya imza atmış köklü bir takım ve altyapıya verdiği önemle de öne çıkıyor.

Altyapı çalışma standartlarında yeni sistemler geliştiren kulüp, yenilikçi uygulamaları ile de bu alanda öncüler arasında yer alıyor. Yaz okullarındaki yetenekli çocuklar altyapıya alınarak, yetiştiriliyor ve Türkiye voleyboluna kazandırılıyor. Kadın voleybolunun önemli markalarından olan Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı altyapısından, bugüne kadar değişik yaş kategorilerinden milli takıma, diğer kulüplere ve A takıma yükselen birçok oyuncu bulunuyor.