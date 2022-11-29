Petrol tankerinin dümen palasında saklanan 3 göçmen yakalandı



İspanya sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Nijerya'dan yolan çıkan ve Las Palmas limanına ulaşan Althini II adlı petrol tankerinin dümen palası bölümünde 3 kaçak göçmen bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Büyük Kanarya Adası'ndaki bir hastaneye kaldırılan göçmenlerin orta dereceli sıvı kaybı yaşadığı ve tedavi altına alındığı kaydedildi. Göçmenlerin tankerin 11 günlük seferinin ardından bulunduğu öğrenilirken tankerde ne kadar süre yolculuk yaptıkları ise henüz bilinmiyor.



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