Petrol tankerleri, İstanbul Boğazı açıklarında sıraya girdi

Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar yapıyor. Bunun için de deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan uygulaması başlatıldı. Bu çerçevede Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına gidildi. Fiyat sınırlaması kararı İstanbul Boğazı'nda tanker yoğunluğuna neden oldu. Tankerler, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu. Öte yandan Türk makamlarının önlem için, sigorta şirketlerinden boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olduğu yönünde belge istediği ifade edildi. Önceki gün yürürlüğü giren AB yaptırımlarına göre, Rus ham petrolü yükleyen tankerlerin tavan fiyat uygulamasına uymadıkları sürece AB denizcilik sigortasına erişimleri de yasaklanmıştı.

İstanbul açıklarında sıraya giren petrol tankerleri havadan görüntülendi

AB'nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararının yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul açıklarında sıraya giren petrol tankerleri havadan görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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