Petrolde tarihi düşüş

Petrol fiyatlarında tarihi hareketlenmeler görülüyor. Amerikan tipi ham petrolün fiyatı tarihte ilk kez eksiyi gördü. Piyasada çok fazla kullanılmamış petrol olması ve Amerikan enerji şirketlerinin depolarının kapasitelerinin dolması fiyatlardaki sert düşüşün ana nedeni olduğu belirtiliyor. Dün akşam saatlerinde bugün süresi dolacak mayıs vadeli Batı Teksas petrolünde eksi 40 dolar seviyeleri görüldü. Haziran kontratlarında ise fiyatlar 20 doların üzerinde yer aldığı görüldü.

Borsaları da vurdu

Petroldeki düşüş Amerikan borsalarında da sert satışlara neden oldu. Endekslerde yüzde 2'yi aşan kayıplar yaşadı.

Brent petrolde yüzde 9'luk düşüş

Diğer yandan, Türkiye'nin ithal ettiği ve dünya piyasasına yön veren petrol türü Brent petrol ise yaşanan gerileme sonrası 23 dolara indi.