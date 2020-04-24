Petronas'ın gizli kahramanları 'kadınlar' iş başında

Yurt genelindeki 23 distribütörde toplam 180 kişilik çalışan kadrosunun 30'a yakını ise kadın üyelerden oluştuğunu kaydeden Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak da bu başarıların örnek teşkil ettiğini ve sektörde özellikle sahada çalışan kadın sayısının artacağını belirtti.

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden ve Türkiye'de de faaliyetlerini ise 27 yıldır sürdüren Petronas, otomotiv ve endüstriyel alanlardaki ürünlerini, iş ortaklarından aldığı destek ile servislerle buluşturuyor. Petronas'ın sektörde elde ettiği konumda imzası bulunan distribütör ağı ise madeni yağ pazarında çalışan gizli kahramanları olarak belirtilen kadın çalışanları dikkat çekiyor. Şirketin 180 kişiden oluşan distribütör ağında, 30'a yakın kadın çalışan yer alırken, Petronas'ın İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren distribütörü Model Otomotiv'in Satış Temsilcisi Meryem Sarsal da bu gizli kahramanlar arasında yer aldığı belirtildi.

"Bir hafta hasta olsam gene bir palet mal yazarım"

"Otomotiv grubu madeni yağ pazarında; diyalog, samimiyet ve özgüven şart" diyen Model Otomotiv Satış Temsilcisi Meryem Sarsal, "Otomobil, traktör, tarım, tesviyeciler, iş makineleri, beton firmaları ve toptan yağ satan firmalarla görüşüyorum. Osmaniye, Mersin gibi çevre illere de gidiyorum. Sanayi içerisinde çalışmamdan kaynaklı randevu almadan uğradığım servis sayısı bir hayli fazla. Kadın olmanın zor yanları var tabi ki. Ama işini güzel yaptıktan, özgüven sahibi olduktan, samimiyetini ve bilgi birikimini hissettirdikten sonra her şey rayına oturuyor" ifadelerini kullandı.

Çalıştığı otomotiv firmasında tek kadın çalışan olduğunu anlatan Sarsal, "Şirketimin bana ‘işin patronu sensin' demesi ayrı bir özgüven sağlıyor aslında. İşini seven herkes başarılı olur. 8 ay önce bu mesleğime hakim değildim, ancak şimdi çok iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Bir hafta hasta olsam, evde yatsam gene bir palet mal yazarım. Bu başarıda elbette markamızın otomotiv madeni yağlarındaki bilinirliğinin ve güçlü imajının payı büyük." dedi.

"Kadınlar için rol model oluyor"

Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, sundukları kaliteli hizmet ve ürünleri; ülke geneline daha fazla yaymak için çalıştıklarını belirterek, "Ürünlerimizin birçok noktaya erişmesinde iş ortaklarımız olan distribütörlerimizin ve onların kadrosunun önemli bir payı var. Onların desteğiyle; sanayi sitelerindeki değişim ve satış noktaları gibi alt başlıklardaki hedef kanallarımıza ulaşıyoruz. Bu destekte sahada bulunan kadın çalışanlarımızın da emekleri var. Petronas Türkiye'nin 30 kişiden oluşan kadrosunda 7, distribütörlerimizden sayıları 180'i bulan personeli arasında ise 30'a yakın sayıda kadın çalışan bulunuyor. Meryem Sarsal gibi arkadaşlarımız çalışmalarıyla adeta tüm kadınlar için rol model oluyorlar. Sektörde sahalarda çalışan kadınların daha da artacağını düşünüyoruz." açıklamasını yapıyor.