Peynir ihracatının önde gelen firması, global marka yolculuğunda Turquality gücü

Türkiye'nin tamamen yerli sermayeli, milli peynir markası dünya çapında 5 kıtaya gerçekleştirdiği ihracatlar ile ülke ekonomisine döviz katkısı sağlamaya devam ederken, ülkemizin en prestijli Destek Programında “Turquality” seviyesine yükseldi. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY programına Muratbey olarak kabul edilmenin gururunu yaşıyoruz. TURQUALITY Programı'nın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır. Türkiye genelinde hizmet sektörü de dahil tüm sektörlerden sadece 199 firmanın 211 markasının kabul edildiği Turquality programının 200. firması ve 212. markası olduk. Bu kapsamda Türkiye ekonomisine ve katma değerli ihracatına sağladığımız katkı ile Turqualıty programında, süt ve süt ürünleri sektöründen de 3. marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Ülkeler, Yeni Fırsatlar

Erol, “Daha önce marka destek kapsamında olduğumuz ve şimdi en süt seviyeye yükseldiğimiz, global rekabet gücümüzü üst noktalara taşıyacak Turqualıty Programı sayesinde operasyonel yapımızda, ihracatta, yüksek katma değer elde etmede, gelişimde ve sürdürülebilirlikte ilerleyecek, ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu destek ve motivasyonla yeni ülkelere daha güçlü girecek ve Türk markası olarak bilinirliliğimizi ve algımızı yukarılara taşıyarak stratejik hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerlememizi sürdüreceğiz” dedi.